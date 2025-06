Confartigianato guarda al futuro | Imprese ripartite dopo l’alluvione Terra che non ha paura di innovare

Confartigianato guarda al futuro con ottimismo e determinazione, pronto a sostenere le imprese che ripartono dopo le sfide dell’alluvione. Davide Servadei, confermato alla guida di Confartigianato Emilia-Romagna, sottolinea l'importanza di innovare, digitalizzare e promuovere la sostenibilità, pilastri fondamentali per rafforzare l’artigianato come motore dell’economia locale. Un percorso che promette di valorizzare il talento e la resilienza delle imprese emiliano-romagnole.

"L'artigianato come componente fondamentale dell'economia locale. Che però va aiutato nella sua nascita ma anche nel suo sviluppo che non può prescindere da digitalizzazione e sostenibilità delle produzioni". Ha le idee chiare Davide Servadei, riconfermato alla guida di Confartigianato Emilia-Romagna per il suo secondo mandato. La sua rielezione è avvenuta per acclamazione da parte del Consiglio della Federazione regionale dell'Associazione, riunitosi il 27 febbraio scorso a Bologna. Presidente Servadei, qual è lo stato di salute delle imprese artigiane faentine a due anni dal tragico alluvione? "Direi che una volta usciti dalle drammatiche emergenze che ci hanno colpito, stiamo reagendo bene al mercato.