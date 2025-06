Concorso pubblico in Piemonte per 8 posti da informatico sistemista negli ospedali

Sei un appassionato di tecnologia e desideri far parte del settore sanitario piemontese? L’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte offre un’opportunità imperdibile: un concorso pubblico per 8 posti di Informatico Sistemista a tempo indeterminato. Questa è la tua occasione per mettere in gioco competenze e passione, contribuendo al miglioramento dei servizi sanitari regionali. Scopri come partecipare e trasformare il tuo talento in una carriera di successo nel cuore del Piemonte.

L’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 Collaboratori Tecnici Professionali – Informatici Sistemisti. I vincitori del concorso verranno assegnati a una delle Aziende Sanitarie Regionali piemontesi aderenti al bando, una per ciascuna sede. Il bando è stato pubblicato nel Bollettino . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

