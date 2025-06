Concorso pubblico 2025 per istruttore amministrativo nel settore bibliotecario Bando

Se sogni una carriera stabile nel settore culturale e bibliotecario, questa è la tua occasione! Il Comune di Inverigo, in provincia di Como, ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo. Se sei diplomato e desideri contribuire alla valorizzazione delle attività culturali, non perdere questa opportunità: le domande si presentano online. Scopri subito tutti i dettagli e partecipa!

Il Comune di Inverigo, in provincia di Como (Lombardia), ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo da inserire nei Servizi culturali e bibliotecari. La selezione è rivolta a diplomati in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai concorsi pubblici. Le domande devono essere presentate online, tramite il portale . Concorso pubblico 2025 per istruttore amministrativo nel settore bibliotecario Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - pubblico - istruttore - amministrativo

