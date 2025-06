Concorso DSGA ecco le convocazioni per l’orale AGGIORNATO

Se sei tra i 2.162 candidati che hanno superato la prova scritta del concorso DSGA, l’attesa si sta avvicinando alla fase decisiva: la prova orale. Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in questi giorni le convocazioni ufficiali, segnando un passo importante verso il sogno di diventare Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Scopri subito se il tuo nome è tra quelli estratti e preparati al meglio per questa sfida cruciale.

