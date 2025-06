Concorso DSGA 2025 prove orali | elenco delle convocazioni In aggiornamento

Sei in attesa delle prove orali del concorso DSGA 2025? Dopo la prova scritta del 10 aprile, gli elenchi dei candidati ammessi sono in continuo aggiornamento. Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche e le comunicazioni individuali, per garantire un percorso trasparente e chiaro verso questa importante tappa. Rimani aggiornato: ecco tutto quello che devi sapere sugli elenchi e le convocazioni!

Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali. Concorso DSGA 2025: Ammessi alla prova . Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - dsga - prove - orali

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO 2025 - L'elenco delle convocazioni per la prova orale al Concorso DSGA 2025. Come si svolge il colloquio, chi è stato ammesso e le regole da seguire. Vai su Facebook

Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale [AGGIORNATO]; Concorso DSGA, via alle prove orali: avvisi USR aggiornati al 10 giugno; Concorso DSGA, Anquap segnala irregolarità nelle prove orali: quesiti non coerenti con l’allegato B del bando.

Concorso Dsga, prova orale online: la proposta dell’Anquap - Il Concorso Dsga è coinvolto: l’ultimo step mancante per la formazione della graduatoria è la prova orale. Da leggioggi.it

Prova orale concorso DSGA 2025: ecco la Griglia con i criteri di valutazione pubblicata dal Ministero - Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato la griglia di valutazione della prova orale relativa al concorso DSGA 2025. ticonsiglio.com scrive