Concorsi insegnanti religione cattolica 2025 1928 posti procedura ordinaria | prove scritte a luglio

Se sei un insegnante di religione cattolica in attesa di scoprire le date della prova scritta del concorso 2025, questa è la notizia che aspettavi! Con 1.928 posti messi a disposizione, tra infanzia, primaria e secondaria, le prove si svolgeranno a luglio, segnando un passo importante verso il tuo futuro professionale. Scopri tutte le date e preparati al meglio per questa grande occasione!

Concorsi insegnanti religione cattolica 2025: arrivano le date della prova scritta della procedura ordinaria. Si tratta del concorso per la copertura di complessivi 1.928 posti, di cui: 927 posti per la scuola dell'infanzia e della primaria. 1.001 posti per la scuola secondaria di I e II grado;. La prova si terrà nelle seguenti date: 16 luglio 2025 per Infanzia e primaria – Scarica l'Avviso. 17 luglio 2025 per la scuola secondaria di I e II grado – Scarica l'Avviso. Possono partecipare alla procedura ordinaria è riservata ai candidati in possesso dei titoli previsti per l'insegnamento della religione cattolica, e della certificazione dell'idoneità diocesana.

