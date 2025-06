Concorrenza agguerrita per Sancho un noto club inguaia il Napoli | non c’è solo la Juventus

La corsa a Jason Sancho si fa sempre più intensa, con un noto club che si presenta come seria concorrente del Napoli. La trattativa per portare l’inglese al San Paolo si complica, mentre altre big del calcio nazionale e internazionale si fanno avanti. La sfida è aperta: il futuro di Sancho potrebbe ancora riservare sorprese. Resta da vedere quale sarà la destinazione finale di questo talentuoso calciatore.

Lo scenario arrivato sul possibile approdo di Sancho al Napoli mette a rischio l'affare, con un noto club che ora fa sul serio per il calciatore Nell'ultima settimana il Napoli ha messo nel mirino Jason Sancho, calciatore inglese che ha fatto rientro al Manchester United dopo il prestito annuale al Chelsea. Il calciatore in maglia Blues si è messo in mostra vincendo anche la Conference League ed è tornato ad avere minutaggio, dopo l'esperienza pessima con i Red Devils. Il fronte esterni d'attacco è un tema da seguire con particolare importanza in casa Napoli, con Manna – direttore sportivo degli azzurri – che potrebbe addirittura aggiudicarsene due, per sopperire finalmente alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia avvenuta in inverno.