conclusione: sua determinazione e talento rimangono un faro per il futuro del club, portando speranza e entusiasmo tra i tifosi in vista delle prossime stagioni.

E’ stato un campionato comunque sia importante, al debutto in B, ma a due facce per il bomber bianconero Cristian Shpendi: esplosivo nella prima parte, 10 reti fino al primo dicembre (ko a Frosinone per 3-2), poi condizionato da un infortunio che ha continuato a farsi sentire nella seconda fase del torneo dove ha realizzato una sola rete. Per lui quindi in totale 11 gol in 34 presenze oltre a tre gare e due gol in Coppa Italia, inoltre la delusione del rigore sbagliato nei playoff a Catanzaro ma i penalty li sbaglia solo chi li tira. Il centravanti albanese (22 anni e contratto con il Cesena fino al 2028) comunque è nel gruppetto di coloro che maggiormente hanno tirato nello specchio della porta, per precisione all’ottavo posto insieme al modenese Antonio Palumbo, 27 volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conclusioni in porta,. Shpendi nella Top Ten

