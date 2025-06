Concessioni demaniali sulla costa | Nessuna revoca sull' Albo Pretorio parte ricorso al Tar

La vicenda delle concessioni demaniali sulla costa di Ostuni si infiamma: dopo la determinazione comunale che ha assegnato sette concessioni per spiagge libere con servizi, arrivano le prime contestazioni al Tar di Lecce. I rappresentanti coinvolti hanno presentato un ricorso, mettendo in discussione la legittimità di questa decisione e portando alla ribalta un tema caldo per il territorio. La battaglia legale è solo all’inizio, e il futuro delle nostre spiagge è tutto da scrivere.

OSTUNI - La determinazione comunale relativa al rilascio di sette concessioni demaniali marittime per "spiagge libere con servizi" sulla costa di Ostuni finisce al vaglio del Tar di Lecce. Il ricorso presso il tribunale amministrativo regionale per la Puglia è stato presentato dai rappresentanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Concessioni demaniali sulla costa: "Nessuna revoca sull'Albo Pretorio, parte ricorso al Tar"

In questa notizia si parla di: concessioni - demaniali - costa - ricorso

Concessioni demaniali marittime, il Comune prepara le gare: "Accantonati 150mila euro per spese amministrative" - Il Comune si appresta a gestire le concessioni demaniali marittime, accantonando 150mila euro per le spese amministrative necessarie.

Concessioni demaniali sulla costa di Ostuni: il Libero Comitato ricorre al TAR contro la Determina 832/2025; Concessioni balneari: inconcepibile l’ennesima proroga.; Concessioni demaniali per i lidi, il Tar Puglia boccia ancora le proroghe.

Concessioni demaniali, la Cooperativa Bagnini di Cervia contro i soci che vorrebbero proporre ricorso - Cervia (Ravenna), 28 febbraio 2024 – La Cooperativa Bagnini interviene su concessioni ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Concessioni demaniali, nuovo ricorso dell’Agcm contro il Comune di Borghetto - Con il secondo provvedimento, Agcm contesta e minaccia ricorso contro tutti gli atti della Giunta e ... Si legge su msn.com