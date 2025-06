concerto per il giubileo cento musicisti insieme

In un tempo così drammatico, l’arte diventa un potente veicolo di speranza e unità. Questa sera alle 21, nella chiesa di Sant’Agostino, un concerto straordinario riunirà cento musicisti tra orchestrali, allievi e coristi del Conservatorio Maderna-Lettimi, dando vita a un evento di grande impatto emozionale e scenico. Un momento unico che celebra il messaggio del Giubileo 2025 e invita tutti a ritrovarsi nella forza della musica.

Di grande impatto scenico ed emozionale si preannuncia il concerto di stasera alle 21, nella chiesa di Sant'Agostino: 100 elementi tra orchestrali del Maderna-Lettimi, allievi della classe lirica e della direzione di coro del Conservatorio stesso e componenti di due compagini corali, daranno vita ad un evento speciale, simbolo vivo del messaggio del Giubileo 2025. "In un tempo così drammatico – spiega il professor Andrea Crastolla, redattore del progetto interdisciplinare e direttore dell'orchestra -, la musica si fa messaggio potente e immediato di fratellanza e di pace". "Il Giubileo, tradizionalmente occasione di riconciliazione, perdono e rinascita – sottolinea Gabriele Giampaoletti, direttore del Conservatorio-, si traduce in suono, ritmo e parola, nella suggestione del tempio di Sant'Agostino concesso dalla Curia, che sarà replicato sabato sera, in uno dei luoghi più suggestivi della spiritualità: la Basilica superiore di Assisi, in occasione della Festa della Musica e come straordinaria anteprima del Festival ' Assisi pax mundi ' che si svolgerà in ottobre".