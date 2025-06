Concerto Duran Duran a Milano | la scaletta e come arrivare all’Ippodromo

Preparati a rivivere l’energia degli anni ’80 con il concerto dei Duran Duran a Milano! Scopri la scaletta delle hit più iconiche e come raggiungere facilmente l’Ippodromo, luogo magico di questo evento imperdibile. Un viaggio tra musica e nostalgia che lascerà un segno indelebile nel cuore di ogni fan. Non perdere questa occasione unica: l’appuntamento è ormai alle porte!

Hanno lasciato un segno indelebile nella musica pop degli anni 80, e non solo. Il loro primo album, Duran Duran, appunto, del 1981, con Planeth Earth e Girls on film, e il loro secondo, del 1982, Rio, con ben 4 singoli al top delle superclassifche europee e americane, Hungry like The Wolf, Save A Prayer, My Own Way e Rio, accompagnati da video immaginifici che per la prima volta accompagnavano i brani, amplificando il successo tra radio e tv, li hanno lanciati ai vertici della musica mondiale. Wild Boys a Sanremo. Duran Duran dal vivo agli I-Days Milano 2025. Concerto dei Duran Duran, come arrivare, orari metro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it