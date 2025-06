Concerto di Vasco Rossi chiuse al traffico le rampe di uscita dello svincolo di San Filippo

Preparatevi a un evento imperdibile: il concerto di Vasco Rossi sta portando una ventata di energia e musica in Sicilia! Per garantire la sicurezza di tutti, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto l’interdizione temporanea delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo. Scopri come pianificare al meglio i tuoi spostamenti e non perderti questa straordinaria serata all’insegna del Rock.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto, con ordinanza n. 78 di ieri, giovedì 19 giugno, dalle ore 14 di domani, sabato 21 giugno, fino a cessate esigenze, l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A20 Messina-Palermo Tangenziale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Concerto di Vasco Rossi, chiuse al traffico le rampe di uscita dello svincolo di San Filippo

In questa notizia si parla di: traffico - rampe - uscita - svincolo

Rampe e strade chiuse, il Pd: "Troppi cantieri e traffico in tilt,uno stillicidio per i cittadini. Subito i correttivi" - La situazione a Pescara è diventata insostenibile: rampe e strade chiuse, troppi cantieri, traffico in tilt.

Il Giro d'Italia è alle porte, e anche le strade provinciali di Monza e della Brianza saranno interessate! Il 29 maggio, dalle h. 13:00 alle h. 18:30, il giro terminerà a Cesano Maderno, per questo i seguenti svincoli lungo la SP35 (solo rampe di uscita) saranno Vai su Facebook

Ordinanza del Consorzio per le Autostrade Siciliane: interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo, Autostrada A/20 Messina-Palermo Tangenziale di Messina; Concerto di Vasco Rossi, chiuse al traffico le rampe di uscita dello svincolo di San Filippo; Programmati gli interventi di pulizia delle rampe, scattano le chiusure al traffico sulla Secante.

Domani e dopodomani chiuse le rampe di uscita dello svincolo San Filippo - 78 di ieri, giovedì 19 giugno, dalle ore 14 di domani, sabato 21 giugno, fino a cessate esigenze, l’interdizione al traff ... letteraemme.it scrive

Chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A25 svincolo di Avezzano - è necessario disporre l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello Svincolo di Avezzano con il seguente calendario e modalità: Dalle ore 22:00 del giorno 3 ottobre alle ore 06:00 ... Da terremarsicane.it