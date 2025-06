Concerti al San Nicola | Amtab e Comune potenziano il trasporto pubblico

A partire da domani, sabato 20 giugno, il San Nicola si anima con i concerti di Zucchero e altri grandi artisti, ma per garantire un’esperienza sicura e senza stress, Amtab e il Comune potenziano il trasporto pubblico. Con soluzioni innovative e un servizio potenziato, tutto sarà più semplice per i fan che vogliono vivere al massimo questi eventi imperdibili. La musica unisce, la mobilità facilita: preparatevi a vivere momenti indimenticabili senza pensieri!

A partire da domani, sabato 20 giugno, in occasione del concerto del musicista e cantautore Zucchero e, a seguire, per i prossimi concerti in programma allo Stadio San Nicola, al fine di garantire la buona riuscita degli eventi musicali in relazione soprattutto alla viabilità e alla sicurezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Concerti al San Nicola: Amtab e Comune potenziano il trasporto pubblico

In questa notizia si parla di: concerti - nicola - amtab - comune

Food truck all'esterno del San Nicola per i concerti estivi: dal Comune il bando per 21 posteggi - Il Comune di Bari ha aperto un bando per la concessione di 21 posteggi esterni allo stadio San Nicola, in vista dei concerti estivi.

BARI - Fiera del Levante e Stadio San Nicola si preparano ad accogliere oltre dieci eventi sold out con artisti di fama internazionale. Il Comune, con Amtab, attiva aree parcheggio per più di 12.000 auto e valuta l’estensione dei trasporti serali Vai su Facebook

Ecco come cambiano i parcheggi a Bari: scatta il piano straordinario tra Fiera del Levante e Stadio San Nicola; Un mese di concerti a Bari: il Comune prepara il piano straordinario per i parcheggi auto; Bari, al San Nicola arriva Max Pezzali: il piano traffico e gli orari delle navette.

Concerti al San Nicola: Amtab e Comune potenziano il trasporto pubblico - A partire dal live di Zucchero, e a seguire per i prossimi eventi in programma, collegamenti rafforzati tra il centro cittadino e l'Astronave ... Secondo baritoday.it

A Bari un mese di concerti: il Comune prepara il piano straordinario per i parcheggi auto - Si tratta di oltre dieci appuntamenti con artisti nazionali e internazionali che si esibiranno a Bari con diverse date, già sold out, ... Si legge su trmtv.it