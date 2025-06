Conceicao Juve piovono conferme | le cifre per la permanenza dell’esterno portoghese Ecco cosa filtra in vista della prossima stagione

La Juventus si prepara a blindare Conceicao, con cifre che confermano la volontà di proseguire insieme. Dopo aver già piazzato i primi colpi di mercato, tra cui Kolo Muani, la società bianconera punta a rinforzare il reparto offensivo con investimenti mirati. La strategia mira a consolidare il progetto e a rafforzare la rosa per affrontare con ambizione la prossima stagione. Ecco cosa filtra sui piani futuri della Vecchia Signora.

