Conceicao Juve dal Portogallo sicuri | i bianconeri pagheranno la clausola al Porto! Ha rifiutato offerte dall’Arabia per rimanere a Torino ultimissimi sviluppi

La Juventus si prepara a sbloccare la situazione di Francisco Conceicao, con fonti portoghesi che confermano il pagamento della clausola rescissoria al Porto. Dopo aver respinto interessamenti dall’Arabia, il giovane talento sceglie Torino, e i dettagli sugli ultimi sviluppi fanno ben sperare i tifosi bianconeri. Una svolta decisiva che potrebbe cambiare le sorti del mercato juventino. La decisione definitiva sembra ormai imminente.

Conceicao Juve, dal Portogallo sono sicuri: verrĂ pagata la clausola al Porto! Ha rifiutato offerte dall'Arabia per rimanere a Torino, ultimissimi sviluppi. Svolta improvvisa e definitiva nel futuro di Francisco Conceicao. Dopo giorni di speculazioni, la Juve avrebbe sciolto le riserve e ha deciso di puntare con forza sul suo talento: secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il club bianconero eserciterĂ la clausola di riscatto per acquistare l'intero cartellino del giocatore dal Porto. Un'operazione da 30 milioni di euro che consacra l'esterno portoghese come uno dei pilastri della Juve del futuro.

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

