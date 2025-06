Con San Giovanni torna la rassegna dedicata ai poeti della Romagna ospite Domenico Calbucci

Lunedì 23 giugno alle 21.30, nel suggestivo Parco “Don Ezio Casadei” di San Giovanni, torna la venticinquesima edizione di “Poeti a San Giovanni”. Questa rinomata rassegna, dedicata ai poeti della Romagna, promette ancora una volta di incantare il pubblico con le parole e i versi più autentici della nostra terra. Quest’anno, l’evento sarà arricchito dalla presenza di Domenico Calbucci, affinando ulteriormente l’incanto di una serata che celebra la poesia e la cultura locale. Non mancate!

Lunedì 23 giugno alle 21.30 nel Parco "Don Ezio Casadei" in via don Minzoni, accanto al Sacro Cuore, giunge alla sua venticinquesima edizione "Poeti a San Giovanni", la manifestazione promossa dal Centro culturale "Campo della Stella" con la direzione artistica di Gianfranco Lauretano

