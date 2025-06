Con Perrotta e Zambrotta Torna Prandelli per far crescere i nostri talenti

Rino Gattuso, il nuovo allenatore della Nazionale, porta con sé un entusiasmo contagioso e un’esperienza fatta di sfide vinte sul campo. Nato a Corigliano e ora alla guida del nostro orgoglio calcistico, Gattuso si presenta come il leader capace di valorizzare i talenti italiani. Con il supporto di figure storiche come Perrotta e Zambrotta, e grazie anche all’importante ruolo di Gigi Buffon, Rino si prepara a scrivere una nuova pagina di successi. Il suo obiettivo è...

Rino Gattuso è il ct numero 23 in 115 anni di storia della nazionale. Nato a Corigliano il 9 gennaio 1978, è il primo ct calabrese. Ieri al suo fianco c’erano il presidente della Figc Gabriele Gravina e il capodelegazione Gigi Buffon, che ha avuto un ruolo decisivo nella scelta: "Quando ho affrontato il Rino allenatore da avversario, abbiamo trovato difficoltà perché si vedeva quanto lavoro c’era. Nessuno toglierà a Rino il tratto distintivo di essere generoso e combattivo, ma allena da 12 anni, ha fatto esperienza in tutta Europa ed è sbagliato dargli un’etichetta, è un modo per limitare una persona", ha detto l’ex portierone azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Con Perrotta e Zambrotta. Torna Prandelli per far crescere i nostri talenti

Tra il potere totale che ha preso Buffon nella nazionale, la nomina di Bonucci ad assistente, e la presenza di Perrotta, Zambrotta e Barzagli in questo fantomatico "progetto Prandelli", quasi mi rallegra l'idea che il ct della nazionale sia Rino Gattuso. Vai su X

Era il 2010. A 33 anni Gennaro Gattuso dà l'addio alla nazionale italiana, o meglio, un arrivederci con il sogno di ritornare da allenatore. Dopo 15 anni e una carriera piena di alti e bassi, l'allenatore calabrese può realizzare il sogno di allenare la Nazionale Ita Vai su Facebook

