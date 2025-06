Con One UI 8 Samsung rinnova l’app delle Galaxy Buds | nuova interfaccia e funzioni più chiare

Samsung rivoluziona l’esperienza utente con l’aggiornamento di One UI 8, portando un design più intuitivo e funzioni migliorate alle Galaxy Buds 2 e Buds 3 Pro. L’app aggiornata offre un’interfaccia rinnovata, più facile da navigare e ricca di nuove opzioni che rendono l’uso quotidiano ancora più semplice e piacevole. Scopri come questa evoluzione trasforma il modo in cui gestisci i tuoi auricolari, rendendo ogni ascolto più smart e personalizzato.

Samsung aggiorna le app per Galaxy Buds 2 e Buds 3 Pro Manager con un'interfaccia rinnovata grazie alla One UI 8.

