Con Massara Ranieri e Gasperini la Roma ha finalmente una direzione

visione chiara e ambiziosa per il futuro. La combinazione di esperienze, talento e passione sta creando le basi per un nuovo capitolo, in cui la Roma può riscoprire la sua grandezza e riprendersi il posto che le spetta nel calcio italiano ed europeo. È il momento di credere in un progetto che promette di riportare i giallorossi al top.

A volte, per rimettere le cose in ordine, serve prima attraversare il caos. È quello che è successo, in fondo, alla Roma negli ultimi anni. Ora, con l’arrivo di Ricky Massara in direzione sportiva, con Claudio Ranieri nel ruolo di coordinatore generale e con Gian Piero Gasperini alla guida della squadra, si può finalmente parlare – senza forzare troppo l’ottimismo – di una Roma che sta tornando a essere un club con una vera testa, anzi: con una vera “triade”. La città si è già divertita a giocare con le sigle e i meme (qualcuno ha ribattezzato il trio “Ma-Ga-Ra”, come giustamente citato oggi anche da Lo Monaco nel suo editoriale per Il Romanista, qualcun altro preferisce il “ritorno dei figliol prodighi”), ma al di là della creatività social, la sostanza stavolta c’è. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Con Massara, Ranieri e Gasperini la Roma ha (finalmente) una direzione

In questa notizia si parla di: massara - ranieri - roma - direzione

Massara torna alla Roma: Ranieri ha convinto i Friedkin, finisce l’era degli algoritmi - Frederic Massara torna alla Roma, segnando una svolta concreta e decisa nel cuore del club giallorosso.

Ranieri, Massara, Gasperini: finalmente la Roma ha creato una struttura societaria solida, competente ed esperta. Prima ancora del mercato, era questa la priorità assoluta: avere stabilità, destrezza ed esperienza nella direzione sportiva del club. Un cambio d Vai su X

Con Massara alla direzione sportiva giallorossa si completa un organigramma a tre teste che fa stare tranquillo ogni romanista razionale, anche se l’annuncio è arrivato con un anno di ritardo Daniele Lo Monaco Vai su Facebook

Torna Massara: scelto lui come nuovo direttore sportivo della Roma; AS Roma: a volte tornano, è Frederic Massara il nuovo direttore sportivo; Bentornato Massara, ds fino al 2028.

Roma, addio all'algoritmo: da Ranieri a Massara, ora i Friedkin scelgono i dirigenti esperti - Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Florent Ghisolfi, sarà l'ex diesse del Milan a prendere in mano la direzione sportiv ... Da msn.com

Ora la Roma ha una struttura (quasi) perfetta. Con un anno di ritardo - Con Massara alla direzione sportiva giallorossa si completa un organigramma a tre teste che fa stare tranquillo ogni romanista razionale, anche se l’annuncio è arrivato con un anno di ritardo ... Riporta ilromanista.eu