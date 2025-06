Con le ali che ci hai donato | la staffetta AIDO raggiunge il Ghisallo e Lecco

con passione e determinazione. Con le ali che ci hai donato, Laura Carota ha percorso un cammino di speranza e solidarietà, ispirando tutti noi a riflettere sull’importanza della donazione degli organi. La sua impresa simbolica dimostra come un gesto possa fare la differenza, unendo comunità e cuore in un messaggio di vita condivisa. La sua storia ci invita a continuare a credere nel dono come strumento di rinascita.

Il viaggio di Laura Carota si è concluso con successo. La consigliera dell'Aido Civitanova-Montecosaro ha raggiunto il Santuario della Madonna del Ghisallo e successivamente la città di Lecco, portando a termine la sua missione di sensibilizzazione sulla donazione degli organi attraverso un.

