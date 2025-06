Con la moto contro un pick-up sulla Provinciale | morto

Un drammatico incidente sulla provinciale 61 tra Erchie e San Cosimo si è concluso con un tragico esito: un motociclista ha perso la vita dopo lo scontro con un pick-up. La scena, ancora da chiarire nei dettagli, ha scosso l'intera comunità. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e capire cosa abbia scatenato questa terribile collisione. La sicurezza sulle strade rimane una priorità assoluta.

Un motociclista è morto intorno alle 16.30 di quest'oggi lungo la strada provinciale 61 Erchie - San Cosimo, pare a seguito dello scontro con un pick-up. La dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Con la moto contro un pick-up sulla Provinciale: morto

