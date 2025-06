Con la guerra un altro shock | l’economia italiana a rischio

In un contesto già segnato da tensioni commerciali e crisi globali, la guerra tra Israele e Iran rappresenta un ulteriore shock per l’economia italiana. Pur distante geograficamente, il conflitto ha ripercussioni dirette sui costi energetici, minacciando la fragile ripresa e mettendo a rischio il nostro futuro economico. È fondamentale capire come affrontare questa nuova sfida per proteggere il nostro Paese e il benessere dei cittadini.

Non bastavano i dazi. Ora c’è anche un’altra guerra, quella iniziata da Israele contro l’Iran, a pesare sul futuro delle economie europee e di quella italiana. Perché anche se il conflitto è relativamente lontano da un punto di vista geografico, le sue conseguenze sono invece dirette, anche per noi. E, in particolare, sono i rincari energetici a peggiorare le attese e a mettere a rischio il timido tentativo di ripresa della produzione industriale dopo due anni di declino inarrestabile. Il Centro studi di Confindustria, nella congiuntura flash di giugno, sottolinea come la guerra comporti dei rincari per il settore dell’energia, “peggiorando le attese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Con la guerra “un altro shock”: l’economia italiana a rischio

