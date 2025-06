Con la guerra un altro shock | l’economia italiana a rischio

Con la guerra, l'economia italiana si trova ad affrontare un nuovo e imprevedibile shock. Oltre ai dazi, ora il conflitto tra Israele e Iran aggrava le incertezze, minacciando la ripresa e i rincari energetici. Questi eventi distanti geograficamente si riflettono direttamente sulle nostre imprese e sulle famiglie, complicando ulteriormente il cammino verso una stabilità economica. È fondamentale capire come queste tensioni influenzeranno il nostro futuro.

Non bastavano i dazi. Ora c’è anche un’altra guerra, quella iniziata da Israele contro l’Iran, a pesare sul futuro delle economie europee e di quella italiana. Perché anche se il conflitto è relativamente lontano da un punto di vista geografico, le sue conseguenze sono invece dirette, anche per noi. E, in particolare, sono i rincari energetici a peggiorare le attese e a mettere a rischio il timido tentativo di ripresa della produzione industriale dopo due anni di declino inarrestabile. Il Centro studi di Confindustria, nella congiuntura flash di giugno, sottolinea come la guerra comporti dei rincari per il settore dell’energia, “peggiorando le attese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it