Con il Natura Camp le famiglie in montagna

Immergiti nella magia delle nostre montagne con il Natura Camp, un’esperienza unica per le famiglie che desiderano riscoprire il contatto autentico con la natura. Dal Rifugio Chalet Corsini sul Nerone, bambini e genitori si avventureranno tra escursioni, laboratori e momenti di relax in un ambiente incontaminato, guidati da esperti appassionati. Un’occasione imperdibile per creare ricordi preziosi e riscoprire il piacere di stare insieme immersi nel verde.

Ha preso il via ieri l'altro al Rifugio Chalet Corsini sul Nerone la 4ª edizione del Natura Camp che durerà fino a domani per poi lasciare spazio al secondo turno dal 2 al 5 luglio. L'iniziativa è finalizzata a far vivere un'esperienza di media montagna, a contatto con la natura, in un ambiente incontaminato, con maestri e guide esperte di varie discipline che si alterneranno per seguire i partecipanti nei vari momenti della giornata. Attività di bike camp, corsi di orienteering, corso di tiro con l'arco, laboratori di aquiloni e di speleologia, passeggiate trekking, laboratori di ceramica, queste sono solo alcune delle attività che si troveranno a svolgere i partecipanti, coordinati e seguiti da maestri e istruttori multidisciplinari.

