Con il cellulare alla maturità Studentessa esclusa dal dirigente Il Tar la riammette alla prova

Nel cuore di Terni, una studentessa si trova esclusa dalla prova di maturità a causa di un episodio imprevisto: l’utilizzo del cellulare. Ma il destino ha deciso di sorriderle: il Tar dell’Umbria, con una decisione rapida e decisa, la riammette all'esame, riscrivendo così le sorti della sua avventura scolastica. È un esempio di come, anche nelle situazioni più complicate, la determinazione e un ricorso tempestivo possano fare la differenza...

Niente esami di maturità, anzi sì. Risuonavano ancora le note del celebre pezzo di Antonello Venditi che, per una studentessa ternana, il tempo della prova conclusiva dei suoi cinque anni di studio sembrava già essere esaurito. E così è stato per alcune ore, il tempo di redigere un ricorso d’urgenza e sentire pronunciarsi il Tar dell’Umbria. Risultato? Per la studentessa c’è ancora una possibilità di ottenere il diploma tanto ambito senza dover attendere un altro anno. Insomma, se poche ore prima era stata esclusa dalle prove per ottenere la maturità quando ancora la prima doveva ancora cominciare, alla fine è stata riammessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it