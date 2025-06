Comune per 1.331 dipendenti part time c' è il passaggio da 30 a 34 ore di lavoro settimanale

Amministrazione per migliorare le condizioni di lavoro e garantire servizi ancora più efficienti ai cittadini. Dal prossimo 25 giugno, 1.331 dipendenti comunali part-time vedranno aumentare il loro orario settimanale da 30 a 34 ore, rafforzando così il ruolo fondamentale del personale nel funzionamento quotidiano del Comune. Un passo significativo verso una maggiore produttività e soddisfazione delle esigenze della comunità.

Dal prossimo 25 giugno 1.331 dipendenti comunali a tempo parziale, di cui 1.077 operatori esperti (ex categoria B) e 254 operatori (ex categoria A) firmeranno il passaggio da 30 a 34 ore di lavoro settimanale. “Dalla prossima settimana si compie un ulteriore e importante passo da parte di questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Comune, per 1.331 dipendenti part time c'è il passaggio da 30 a 34 ore di lavoro settimanale

