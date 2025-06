Comune di Avellino scontro politico sul bilancio Ma la sindaca Nargi non molla

Nel cuore di Avellino, il fronte politico si accende attorno al bilancio comunale, ma la sindaca Nargi si mostra decisa e non si arrende. "Se qualcuno si attende le mie dimissioni resterà deluso", afferma con fermezza. La tensione cresce, con l’approvazione del bilancio prevista entro 20 giorni o il commissariamento alle porte. La sfida è aperta: quale sarà il futuro della città ? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

"Se qualcuno si attende le mie dimissioni resterà deluso", ha detto la sindaca. Entro 20 giorni l'approvazione del bilancio consuntivo o il commissariamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bilancio - sindaca - comune - avellino

Comune un anno fa . Sindaca fa il bilancio. Centrodestra attacca - Un anno dopo il voto che ha portato Ilaria Bugetti alla guida di Prato, la città si prepara a vivere due momenti chiave: un bilancio ufficiale a mezzogiorno e un dibattito politico serale.

Visibilmente provata, la sindaca ha preso la parola in aula per rivolgersi ai consiglieri e alla cittadinanza, tracciando un bilancio amaro dei suoi primi dodici mesi alla guida del Comune Vai su Facebook

Avellino, non passa il bilancio: la sindaca Nargi senza più maggioranza, rischio commissario Vai su X

Comune di Avellino, scontro politico sul bilancio. Ma la sindaca Nargi non molla; Scontro in aula ad Avellino: il bilancio cade, Nargi accerchiata e città nel caos; Avellino, non passa il bilancio: la sindaca Nargi senza più maggioranza, rischio commissario.

Comune di Avellino, scontro politico sul bilancio. Ma la sindaca Nargi non molla - “Se qualcuno si attende le mie dimissioni resterà deluso”, ha detto la sindaca. Secondo fanpage.it

Avellino, il Prefetto diffida il Comune. Nargi: lavorerò fino all'ultimo giorno - Il sindaco il giorno dopo la bocciatura del bilancio con il no dei festiani e pd: rabbia e amarezza Il sindaco di Avellino: lavorerò fino all'ultimo giorno. Si legge su msn.com