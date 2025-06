Comune di Arezzo pubblicata la Graduatoria nidi

Se sei in attesa di conoscere l’esito della domanda di iscrizione ai nidi comunali di Arezzo, buona notizia: la graduatoria definitiva per l’anno educativo 2025/2026 è stata pubblicata! Scopri subito se hai ottenuto un posto e quale scuola è stata assegnata visitando il sito ufficiale del Comune. Non perdere questa opportunità: verifica ora la tua posizione e preparati per il nuovo anno educativo con serenità.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Pubblicata su https:www.comune.arezzo.itnotizieammissione-nidi-anno-educativo-20252026-graduatoria-definitiva la graduatoria definitiva, con indicare le scuole assegnate, delle domande di ammissione ai nidi comunali e ai posti in convenzione nei nidi privati??per l'anno educativo 20252026.

