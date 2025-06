Compagno violento botte e obbligo di dire ‘Sì padrone’

In un caso che scuote la coscienza collettiva, una donna di 38 anni ha deciso di rompere il silenzio dopo quattro anni di violenze e soprusi subiti dal convivente. La sua denuncia ha portato a un processo che si è concluso con una dura condanna per il 45enne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La giustizia ha infine pronunciato il suo verdetto, sottolineando l'importanza di denunciare ogni forma di violenza domestica.

Ferrara, 20 giugno 2025 – Botte, soprusi, umiliazioni e l’obbligo di rivolgersi a lui con l’espressione ‘Sì, padrone’. Comportamenti che, dopo quattro anni di silenziosa sopportazione, hanno spinto una donna di 38 anni a denunciare il convivente e portarlo in tribunale. Il processo a carico dell’uomo, un 45enne italiano imputato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, si è concluso ieri mattina con una stangata. I giudici del collegio lo hanno infatti condannato a cinque anni e mezzo di reclusione, oltre a diecimila euro di provvisionale da versare alla persona offesa. Una pena leggermente inferiore rispetto a quella chiesta nell’udienza precedente dal pubblico ministero Sveva Insalata, che aveva proposto sette anni e due mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Compagno violento, botte e obbligo di dire ‘Sì, padrone’

