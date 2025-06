Como tentativo a sorpresa per Antony | il retroscena e le idee per l'attacco di Fabregas

Come tentativo a sorpresa per Antony, il Como si prepara a sorprendere tutti con un retroscena e idee innovative per l’attacco di Fabregas. Dopo il colpo Baturina, il club lombardo non vuole fermarsi: ambizioni alte e una strategia ben studiata per rinforzare il reparto offensivo, puntando a consolidare la propria competitività e sognare in grande. Il mercato è ancora vivo e le sorprese sono dietro l’angolo.

Dopo il colpo Baturina, il Como non vuole fermarsi. Le ambizioni del club lombardo sono alte e c`è l`intenzione di mettere a disposizione di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: como - tentativo - sorpresa - antony

Roma, tentativo per Fabregas: la risposta del Como - La Roma si concentra sulla ricerca del nuovo allenatore, ma una delle opzioni più insistenti, Cesc Fabregas, si è ormai raffreddata.

Secondo Fabrizio Romano, Garnacho dovrebbe lasciare Manchester a fine stagione Visto il forte interesse che c'era gennaio, voi fareste un nuovo tentativo per portarlo a Napoli Vai su Facebook

Como, tentativo a sorpresa per Antony: il retroscena e le idee per l'attacco di Fabregas.

Como, tentativo a sorpresa per Antony: il retroscena e le idee per l'attacco di Fabregas - Le ambizioni del club lombardo sono alte e c`è l`intenzione di mettere a disposizione ... Scrive msn.com