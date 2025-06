Como si tinge di giallo per Adone | bandiere ovunque per il cane smarrito e ferito

Come un richiamo di speranza, il giallo invade i comuni limitrofi con migliaia di bandiere che sventolano in ricordo e solidarietà per Adone, il cane smarrito e ferito. Un gesto simbolico che unisce comunità e desiderio di ritrovarlo, trasformando la città in un mare di colore e umanità. In questa giornata di mobilitazione, il cuore si riscalda e la speranza si rinnova: ogni bandiera rappresenta un pensiero, una preghiera, un'onda di solidarietà che non si arrende.

Como e i comuni limitrofi si sono svegliati questa mattina colorati di giallo. Non si tratta di una manifestazione politica né di una ricorrenza ufficiale, ma del gesto disperato e simbolico di chi non si arrende. Circa duecento bandiere gialle con l’immagine del cane Adone sono comparse in tutta. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como si tinge di giallo per Adone: bandiere ovunque per il cane smarrito e ferito

