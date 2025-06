Como prigioniera delle tradizioni in casa | il padre condannato a tre anni

In un angolo di Turate, una giovane ragazza si trova intrappolata tra tradizioni rigide e restrizioni oppressive imposte dalla sua famiglia. La sua passione per la musica e la voglia di esprimersi sono state considerate "non adatte" e punite con severitĂ , fino a culminare in una condanna di tre anni per maltrattamenti in famiglia. Una storia che denuncia le ingiustizie delle limitazioni sulla libertĂ delle donne giovani, portando alla luce un dramma silenzioso e ingiusto.

Turate (Como) – La musica era tra le tante attività che il padre, e la nuova compagna, ritenevano "non adeguate alle donne", solo l'ultima di una lunga serie che comprendeva anche l'utilizzo dei social network, del telefono cellulare e di un abbigliamento uguale a quello delle sue coetanee. Limitazioni fortissime della libertà di una ragazzina minorenne, che ora hanno portato alla condanna a 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, per un uomo di 49 anni di origine marocchina, e la compagna, 37 anni. La convivenza con la ragazzina, diventata ora maggiorenne, si era trasformata per lei in una sorta di prigionia, che le rendeva quasi impossibile anche chiamare la madre in Marocco.

