Como controlli antidroga al dormitorio di via Napoleona | sequestrata hashish 7 pregiudicati tra i fermati in centro

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Como ha effettuato un blitz nel dormitorio di via Napoleona, sequestrando hashish e arrestando sette pregiudicati tra i fermati in centro. Questa operazione straordinaria testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere lo spaccio e la delinquenza, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. La lotta contro la droga continua con determinazione, perché un territorio più sicuro è un diritto di tutti.

