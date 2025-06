Commento al Vangelo di oggi 20 giugno 2025 | Mt 6,19-23

Iniziamo questa giornata con il cuore aperto alla Parola di Gesù, che ci invita a riflettere sulla vera essenza dei nostri tesori. Nel Vangelo di oggi (Mt 6,19-23), il Maestro ci ricorda che dove riponiamo il nostro cuore, lì si trova anche il nostro vero tesoro. Una preziosa occasione per riscoprire cosa alimenta le nostre scelte e la nostra fede, affinché possiamo orientare la nostra vita verso ciò che veramente conta.

Meditiamo il Vangelo del 20 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.». Venerdì della XI settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,19-23 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate.

