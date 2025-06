Come sta andando The Cage di Amadeus su Nove? I dati Auditel dei primi 10 giorni di programma

Dopo un avvio promettente con il traino di Sinner, "The Cage" di Amadeus su Nove sta affrontando le prime sfide. I dati Auditel dei primi 10 giorni rivelano una presenza stabile, ma non ancora convincente, confermando le difficoltà di imporsi sull'ultimo canale del telecomando. Riuscirà questa nuova sfida a consolidare l'interesse del pubblico? Il tempo, e i numeri, diranno se il programma riuscirà a trovare la sua strada nel panorama televisivo italiano.

Quinto programma stagionale su Nove per Amadeus, partito con il super traino di Sinner ma rapidamente attestatosi su numeri che confermano le difficolt√† dell'ex volto Rai sull'ultimo canale del telecomando. Dopo Chiss√† chi √®, ex Soliti Ignoti a dicembre salutato senza troppi rimpianti, il dimenticabile Suzuki Music Party, la resuscitata Corrida e il mai decollato Like a Star, Amadeus ha calato il suo quinto personale asso sul Canale 9, ad un anno dal clamoroso e rumoroso addio a mamma Rai. The Cage - Prendi e scappa √® un game show prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment) con co-conduttrice Giulia Salemi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Come sta andando The Cage di Amadeus su Nove? I dati Auditel dei primi 10 giorni di programma

