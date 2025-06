Come si rovescia un regime in Iran? Già è successo | guida ai precedenti storici

Il cambiamento di regime in Iran, spesso dipinto come un'impresa titanica, ha radici in storie di rivoluzioni passate che, tra successi e insuccessi, hanno lasciato tracce indelebili nel tempo. Scopriamo insieme come le esperienze passate abbiano plasmato il presente, rivelando che il rovesciamento di un regime può essere un cammino tortuoso, ma anche ricco di insegnamenti e potenzialità inattese.

Il rovesciamento e cambio di regime politico in Iran ha precedenti storici non sempre fallimentari: alcuni hanno generato nemesi storiche a scoppio ritardato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

