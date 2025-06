Come riconoscere se un prodotto skincare è valido Dalle app all'INCI

domanda da porsi è: cosa dice l'INCI? Conoscere e interpretare la lista degli ingredienti permette di valutare se un prodotto è davvero valido e adatto alla propria pelle. Scopriamo insieme come decifrare le etichette e fare scelte consapevoli per risultati visibili e duraturi, senza rischiare di spendere inutilmente. La qualità si riconosce anche attraverso l'INCI: ecco come leggere tra le righe.

Prendersi cura della propria pelle è un investimento, sia di tempo che di risorse economiche. Oltre a dedicare svariati minuti, mattina e sera, alla skincare routine, c'è anche il fattore economico. Ognuna spende in base alla propria disponibilità, ma l'obiettivo è quello di ottenere il meglio di ciò che il portafogli si può permettere. A questo punto però, arriva il grande quesito. Come riconoscere la qualità di un prodotto skincare? La prima cosa fondamentale da fare è quella di non farsi ingannare dal prezzo, che più spesso di quanto non si voglia credere, è una questione di status. Un po' come succede per le borse bisognerebbe chiedersi quando indossiamo un prodotto di qualità e quando un logo overpriced.

