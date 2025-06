Come replicare la manicure di Sabrina Carpenter in Manchild

Se desideri replicare la manicure di Sabrina Carpenter in "Manchild", sei nel posto giusto! La cantante ha conquistato tutti con un look irresistibilmente glamour, grazie alle nail art creative di Zola Ganzorigt. Preparati a scoprire passo dopo passo come ricreare questo stile unico, perfetto per esprimere la tua personalità e dare un tocco di brillantezza alle tue mani. Pronta a trasformare le tue unghie in vere opere d’arte? Iniziamo subito!

Ha fatto appena in tempo a debuttare che Manchild, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter, è diventato un cult: non solo per la melodia accattivante e il testo provocatorio, ma anche per il look della cantante, che nel video sfoggia una manicure ultra glamour. Manchild, inno alla giovinezza e all’estate. Carpenter è famosa per le manicure originali e le nail art creative, firmate dalla nail artist delle star Zola Ganzorigt, nome dietro le glazed nails di Hailey Bieber e quelle borchiate di Kylie Jenner. Per Sabrina, Ganzorigt ha utilizzato tre tonalitĂ di smalto che ha applicato una sopra l’altra completando poi con pois bianchi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come replicare la manicure di Sabrina Carpenter in Manchild

