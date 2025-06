Come leggere l’etichetta energetica per smartphone e tablet obbligatoria da oggi

A partire da oggi, l’etichetta energetica per smartphone e tablet diventa obbligatoria, offrendo ai consumatori un modo semplice e chiaro per valutare l’efficienza dei dispositivi. Questa novità introdotta dal Regolamento UE 2023/1669 permette di conoscere subito le performance energetiche di smartphone e tablet, aiutando a fare scelte più consapevoli e sostenibili. Ma come si interpreta questa etichetta? Scopriamolo insieme.

È obbligatoria da oggi la nuova etichetta energetica per smartphone e tablet prevista dal Regolamento UE 20231669: ecco come leggerla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Come leggere l’etichetta energetica per smartphone e tablet, obbligatoria da oggi

In questa notizia si parla di: etichetta - energetica - smartphone - tablet

Etichetta energetica pneumatici: un automobilista su tre la ignora - Un terzo degli automobilisti ignora l'etichetta energetica dei pneumatici, secondo un sondaggio di Apollo Tyres.

#Smartphone e #tablet, al via da oggi l’etichetta UE sulla #sostenibilità: obbligo di classe energetica, riparabilità e durata batteria Vai su X

Oggi entra in vigore l’etichetta della classe energetica per smartphone e tablet. Come funziona? E quali possibili effetti avrà sui prezzi? Vai su Facebook

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona; Smartphone, da oggi etichetta energetica obbligatoria: cosa cambia e come leggerla; Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi. Ma nei negozi ne troverete poche: ecco perché.

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno i dispositivi mobili venduti nell’UE dovranno includere un etichetta sui consumi simile a quella degli elettrodomestici, ma con informazioni ... repubblica.it scrive

Smartphone e tablet, cosa cambia se li acquisti da oggi: la guida alla nuova etichetta - smartphone e tablet venduti all'interno dell'Unione europea saranno muniti di una nuova etichetta che fornirà importanti informazioni in mat ... Lo riporta msn.com