Come leggere la nuova etichetta che ora troverete su tutti gli smartphone

Scopri come interpretare la nuova etichetta energetica sugli smartphone, una guida indispensabile per fare scelte più informate. Dal 20 giugno, ogni dispositivo deve mostrarla, rivelando dati essenziali come classe energetica, resistenza agli urti e durata della batteria. Impara a leggere questa mini scheda tecnica e sfrutta al massimo il potenziale del tuo smartphone. Continua a leggere e diventa un consumatore più consapevole!

Dal 20 giugno è diventato obbligatorio per i produttori di smartphone e tablet esporre un'etichetta energetica su ogni prodotto. Si tratta di un rettangolo in cui sono racchiuse diverse informazioni sul dispositivo. Si parte dalla classe energetica fino ad arrivare alla resistenza agli urti. Interessanti le parti che riguardano la batteria: viene chiarita sia l'autonomia che la sua resistenza nel tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: etichetta - smartphone - troverete - tutti

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE sfoggerà una nuova etichetta energetica, simile a quella degli elettrodomestici, ma arricchita da dettagli sulla durata della batteria e la riparabilità.

Fino a quando le scorte dei modelli già a magazzino non saranno esaurite i negozi potranno non esporre l'etichetta Vai su X

Cominciate la settimana con le nuove anteprime ? https://tinyurl.com/2tha48fy Dalle 22 troverete: Il Kit make up con 4 pezzi di Doll10: fondotinta e correttore in 10 varianti colore, pennello e mascara, con una splendida pochette che lo rende perfetto anche Vai su Facebook

Le etichette energetiche per smartphone entrano in vigore oggi. Ma nei negozi ne troverete poche: ecco perché; Entra in vigore l’etichetta energetica per smartphone e tablet: cosa cambia; Ci dobbiamo davvero fidare delle etichette energetiche degli smartphone?.

Come leggere la nuova etichetta che ora troverete su tutti gli smartphone - Dal 20 giugno è diventato obbligatorio per i produttori di smartphone e tablet esporre un'etichetta energetica su ogni prodotto ... fanpage.it scrive

Come leggere l’etichetta energetica per smartphone e tablet, obbligatoria da oggi - È obbligatoria da oggi la nuova etichetta energetica per smartphone e tablet prevista dal Regolamento UE 2023/1669: ecco come leggerla. Come scrive tuttoandroid.net