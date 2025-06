Come capire se la crema solare è scaduta?

Sei sicuro che la tua crema solare sia ancora efficace? La corretta manutenzione del beauty case include anche il controllo della data di scadenza. Una crema solare scaduta può compromettere la protezione e mettere a rischio la salute della pelle. Verifica attentamente la data indicata sulla confezione o il simbolo PAO per assicurarti di godere di una protezione sicura. Ricorda, la sicurezza della tua pelle merita sempre attenzione!

Verificare la validità di una crema solare è fondamentale per garantire una protezione efficace dai raggi UV. Una crema solare scaduta, infatti, può perdere la propria efficacia e mettere a rischio la salute della pelle. Il primo elemento da controllare è la data di scadenza indicata sulla confezione, solitamente preceduta dalla dicitura "EXP" o dal simbolo del barattolo aperto (PAO – Period After Opening), che indica per quanti mesi il prodotto è sicuro dopo l'apertura. Oltre alla data, è importante osservare il prodotto: cambiamenti nella consistenza, nella colorazione o nell'odore possono indicare un'alterazione della formula.

