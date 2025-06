Coltello alla gola e pugni in faccia | notte di paura per due ragazzi di Crema

Una notte di paura scuote Crema: due giovani vittime di un'aggressione violenta da parte di una banda di coetanei armati di coltelli e pronti a tutto. La tranquilla vita notturna si trasforma in un incubo quando la realtĂ svela un episodio di violenza gratuita e rapina. Ma cosa si cela dietro questa brutale aggressione? Scopriamolo insieme e analizziamo i risvolti di una vicenda che ha sconvolto tutta la comunitĂ .

Crema (Cremona) – Coltello alla gola e pugni in facci a. Notte di paura per due ragazzi di Crema, aggrediti e rapinati in pieno centro da una banda di tre coetanei, tutti con meno di vent’anni. La chiamata arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri di Crema parlava di una rissa tra giovani, tuttavia quando i militari sono arrivati sul posto, ben tre pattuglie, da Cremona, da Romanengo e Rivolta d’Adda, la situazione era ben diversa. Non era una rissa, bensì un’aggressione a due ragazzi da parte di tre sconosciuti coetanei, i quali li avevano minacciati con un coltello e rapinato uno dei due del suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltello alla gola e pugni in faccia: notte di paura per due ragazzi di Crema

