COLPO DI SCENA! DOMENICA IN E I FATTI VOSTRI | CHI DAVVERO ARRIVA NEL DAYTIME RAI

Un colpo di scena attende i fan di Rai: domenica in e i Fatti Vostri svelano i volti della prossima stagione 2025/2026. Dopo tante speculazioni, Mara Venier conferma il suo ruolo storico a Domenica In, affiancata da Gabriele Corsi, mentre Nek lascia il passo. Ma le sorprese non finiscono qui: la nuova edizione di Dalla Strada dal Palco promette emozioni e novità irresistibili. Scopriamo insieme chi condurrà i programmi più amati della Rai.

La Rai ha ufficialmente presentato al Consiglio di Amministrazione i programmi e i volti della stagione 20252026. Ecco chi davvero condurrà Domenica In e I Fatti Vostri. La 50° edizione di Domenica vedrà al timone Mara Venier che sarà affiancata da Gabriele Corsi e non più anche da Nek come era stato riferito dalle ultime indiscrezioni. Sarebbe comunque confermata la nuova edizione de Dalla Strada dal Palco con il popolare cantante e Bianca Guaccero. Per Gabriele Corsi sono previsti altri impegni in Rai. Da Rai1 passiamo a Rai2 con La Presse che riferisce che al fianco della confermata Anna Falchi non ci sarà Paolo Conticini come annunciato ma Flavio Montrucchio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - COLPO DI SCENA! DOMENICA IN E I FATTI VOSTRI: CHI DAVVERO ARRIVA NEL DAYTIME RAI

In questa notizia si parla di: domenica - fatti - vostri - davvero

Fatti per il Cielo: puntata speciale domenica su Padre Pio TV - Questa domenica, non perdere la puntata speciale di "Fatti per il Cielo" su Padre Pio TV. Con emozioni uniche e contenuti esclusivi, il programma di don Francesco Cristofaro ti aspetta alle 8:40 e alle 15:25.

COLPO DI SCENA! DOMENICA IN E I FATTI VOSTRI: CHI DAVVERO ARRIVA NEL DAYTIME RAI #DomenicaIn #Rai1 #MaraVenier Vai su X

Novità a I fatti vostri. La conduzione del programma sarebbe destinata a cambiare. Tiberio Timperi potrebbe lasciare il timone della trasmissione a Paolo Conticini, attualmente volto del canale Nove con Cash or Trash. Cosa sappiamo https://fanpa.ge/McYL1 Vai su Facebook

I Fatti Vostri lite dietro le quinte tra Flora Canto e Anna Falchi? La conduttrice rompe il silenzio: cosa è successo davvero; Oroscopo Paolo Fox del weekend del 17 e 18 maggio 2025: le previsioni; Demo Morselli: “Oggi sono in pensione e vivo di musica. Lasciai la TV perché non ce la facevo più psicologicamente”.

Rai: dall'addio di Timperi ai Fatti Vostri ai nuovi conduttori di Domenica In, i cambiamenti in arrivo - A giudicare delle indiscrezioni, i palinsesti autunnali del day time della tv pubblica saranno quelli con il più alto tasso di cambiamen ... Come scrive today.it

Novità nei palinsesti Rai: conduzione a tre per ‘Domenica In’ e Paolo Conticini verso ‘I Fatti Vostri’ - I palinsesti autunnali di Rai si rinnovano con Mara Venier, Gabriele Corsi e Nek alla conduzione di 'Domenica In', mentre Paolo Conticini potrebbe sostituire Tiberio Timperi a 'I Fatti Vostri'. Si legge su ecodelcinema.com