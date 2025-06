Colpo alle poste di Carimate | rapinatori in fuga e bottino da decine di migliaia di euro

Un furto audace e senza violenza scuote la tranquillità di Carimate: questa mattina, due malviventi hanno svaligiato l’ufficio postale, portando via decine di migliaia di euro. Con una mossa astuta e senza armi, hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti nel nulla, lasciando dietro di sé un velo di mistero e preoccupazione. La caccia ai rapinatori è ormai aperta, mentre la comunità si chiede cosa si nasconda dietro questo colpo…

Carimate (Como), 20 giugno 2025 – Un colpo da decine di migliaia di euro senza violenze e senza mostrare armi. È stato messo a segno questa mattina alle 8 all’ufficio postale di Carimate, in via Airoldi 13, da due uomini che si sono limitati a minacciare i dipendenti. I rapinatori hanno atteso i due impiegati, un uomo e una donna, alle 8 in punto, l’orario in cui abitualmente fanno accesso all’ufficio, venti minuti prima dell’apertura al pubblico. Violenza in un supermercato di Como: aggredisce una guardia giurata, poi picchia e sputa sui poliziotti. Arrestato Giubbotti e sciarpe . Quando hanno aperto la porta, si sono affiancati a loro: avevano i volti completamente coperti da sciarpe e foulard, indossavano giubbotti nonostante il caldo, e tenevano le mani in tasca, come a simulare la presenza di un’arma che nessuno ha però visto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it