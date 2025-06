Colpita da un attacco di appendicite acuta 50enne scrive lettera ai medici | Grazie per avermi salvata

trattata tempestivamente e con grande competenza presso l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove il team sanitario ha dimostrato tutta la sua professionalità. Questa vicenda, che si conclude con un lieto fine, evidenzia quanto sia fondamentale avere strutture sanitarie efficienti e staff dedicato, pronti a intervenire con rapidità e cura in situazioni di emergenza. La signora desidera esprimere pubblicamente la sua gratitudine, riconoscendo il valore di un’assistenza che le ha salvato la vita.

Una storia a lieto fine, che mette in luce l’efficienza e la professionalità dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Protagonista una donna di 50 anni, residente a Naro, colpita nei giorni scorsi da un forte malessere che si è rivelato essere un caso acuto di appendicite. La signora è stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Colpita da un attacco di appendicite acuta, 50enne scrive lettera ai medici: "Grazie per avermi salvata"

