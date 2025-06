Colpaccio di Luna Russa in vista dell' America' s Cup | preso un fuoriclasse neozelandese

Un colpo di scena che lascia il mondo della vela senza fiato: Luna Rossa si assicura il talento straordinario di Peter Burling, il timoniere neozelandese che ha dominato le ultime tre edizioni dell'America's Cup. Con questa mossa strategica, la squadra italiana si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida è lanciata: l'America's Cup non sarà più la stessa.

In vista della 38^ America's Cup, Luna Rossa rinforza la sua 'prima linea' con un ingresso d'eccezione, quello di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America. Burling - si legge in una nota - arriva in Luna Rossa due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l'attuale Defender Emirates Team New Zealand, con il quale ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024. Al termine della transizione gestita con grande rispetto reciproco, Burling entra quindi ufficialmente a far parte del team Luna Rossa ed è pronto a contribuire, sia dal punto di vista sportivo sia da quello tecnico, alla sfida italiana per la prossima edizione di America's Cup. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpaccio di Luna Russa in vista dell'America's Cup: preso un fuoriclasse neozelandese

