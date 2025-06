Colori e nomi | Inter l' ersercitazione è uno spasso

In un’atmosfera di entusiasmo e divertimento, l’Inter si prepara alla sfida con gli Urawa Reds nel Mondiale per club. Durante l’allenamento aperto alla stampa, i giocatori hanno partecipato a un’esercitazione coinvolgente, ideata dal nuovo preparatore atletico Stefano Rapetti. Tra colori vivaci e nomi da seguire, questa attività ha rafforzato riflessi e spirito di squadra, dimostrando che anche la preparazione può essere uno spasso. E chissà se questa creativa pratica porterà fortuna ai nerazzurri!

