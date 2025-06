Cologno rapina in un negozio | arrestato 18enne bengalese dai Carabinieri

Una tranquilla giornata a Cologno Monzese si è improvvisamente trasformata in scena di tensione e preoccupazione con la recente rapina in un negozio, conclusa con l’arresto di un 18enne bengalese. I Carabinieri della Tenenza locale hanno agito tempestivamente, confermando ancora una volta il loro impegno nel mantenere la sicurezza nella comunità. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e tutela per tutti.

Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Cologno Monzese nei giorni scorsi. I Carabinieri della Tenenza locale hanno tratto in arresto un cittadino bengalese di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 16 giugno all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino. Secondo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

