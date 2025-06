Colloqui a Ginevra | Iran e potenze europee a confronto niente svolta ma si riapre alla diplomazia

I colloqui a Ginevra tra Iran e potenze europee si sono conclusi senza accordi, ma con un chiaro messaggio di speranza: la diplomazia resta l’unica via per prevenire un’escalation nel conflitto tra Iran e Israele. Abbas Aragchi, ministro degli Esteri iraniano, ha sottolineato l’importanza di continuare a cercare soluzioni condivise, aprendo così una nuova finestra di dialogo in un momento di grande tensione globale.

I colloqui convocati a Ginevra tra diverse potenze europee e la Repubblica islamica si sono conclusi senza alcuna svolta ma con l'appello a non abbandonare la ricerca di un negoziato per fermare la possibile escalation del conflitto in corso tra Iran e Israele. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, è volato in Svizzera una settimana dopo l'inizio dell' attacco israeliano: a Ginevra.

