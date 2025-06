Collesalvetti | Sterpaglie a fuoco in località Crocino | distrutti 200 metri quadrati di vegetazione

Un vasto incendio scoppiato a Collesalvetti, in località Crocino, ha devastato 200 metri quadrati di sterpaglie e canneti, minacciando l'ambiente e la sicurezza locale. Alle ore 12 di oggi, venerdì 20 giugno, i vigili del fuoco di Livorno e i volontari della Pubblica Assistenza sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione degli incendi boschivi in questa stagione estiva.

Un incendio che ha interessato principalmente sterpaglie e canneti è divampato intorno alle 12 di oggi, venerdì 20 giugno, a Collesalvetti in località Crocino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, i volontari della pubblica Assistenza di Collesalvetti, che stavano svolgendo.

